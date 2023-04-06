Пушилин заявил, что в ДНР число обстрелов со стороны ВСУ снизилось почти вдвое
В Донецкой Народной Республике усилили работу систем противовоздушной обороны, благодаря чему интенсивность обстрелов с украинской стороны снизилась почти вдвое. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг доложил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.
"На последней встрече мы с вами это обсуждали. Я обращался по поводу усиления работы ПВО и контрбатарейной борьбы, и это было сделано. Обстрелы уменьшились. По той статистике, которая у нас есть, примерно в два раза", — отметил он.
Ранее в ходе той же встречи Владимир Путин заявил, что задача российских военных — сделать так, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса. Напомним, что безопасность и правопорядок в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стали главной темой большого Совбеза, который президент России провёл накануне, в среду, 5 апреля.
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