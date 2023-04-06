Пушилин заявил, что в ДНР число обстрелов со стороны ВСУ снизилось почти вдвое
В Донецкой Народной Республике усилили работу систем противовоздушной обороны (ПВО), благодаря чему количество обстрелов со стороны украинских военных снизилось почти вдвое. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
"На последней встрече с вами мы обсуждали [это]. Я к вам обращался по поводу усиления [работы систем] ПВО и контрбатарейной борьбы. Это было сделано. Обстрелы уменьшились. По той статистике, которая у нас есть, примерно в два раза", — отметил Пушилин.
Ранее Путин заявил, что задача военных РФ — сделать так, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса. По словам Пушилина, сейчас данный вопрос — один из основных на повестке дня.
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