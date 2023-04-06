Политолог объяснил, почему Греция отказывается передавать Украине танки Leopard

Отказ власти Греции передавать Киеву танки Leopard 2A6 и зенитные ракетные комплексы C-300 связан с тем, что Афины сами нуждаются в оружии для противостояния с Турцией. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" выразил политолог Пётр Колчин.

По его словам, Греция понимает все риски передачи Украине тяжёлого вооружения и не желает отдавать собственный арсенал Киеву. Эксперт указал, что это связано в том числе с тем, что Афины стремятся сохранить хотя бы нейтральные отношения с Москвой и не хотят их ухудшения. Второе — это очень сложные конфликтные отношения между Турцией и Грецией, подчеркнул Колчин. Он добавил, что отношения между этими странами за последние годы серьёзно ухудшились. Это связано во многом с территориальными претензиями двух государств.

"Для противостояния, сдерживания Турции Греции нужен сильный арсенал… Турция значительно превосходит Грецию по всем показателям вооружений", — поведал политолог.

По его мнению, "для сдерживания агрессивных амбиций" Анкары Афинам придётся даже ещё больше нарастить боевую мощь, но на это потребуется время.

"В итоге Греция не только откажется передавать какое-либо вооружение Киеву, она ещё встанет в очередь на покупку вооружения у других стран для сдерживания турок", — резюмировал Колчин.