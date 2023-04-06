Шойгу проинспектировал завод – производитель "Тигров" в Нижегородской области

Российский министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Арзамасский машиностроительный завод" в Нижегородской области, где идёт выпуск бронетранспортёров и бронеавтомобилей семейства "Тигр", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха производства бронетранспортёров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, Шойгу также было доложено о реализуемых проектах модернизации образцов военной техники и вооружения, используемого в рядах ВС РФ.







