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6 апреля, 14:09

Шойгу проинспектировал завод – производитель "Тигров" в Нижегородской области

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Нижегородской области

Российский министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Арзамасский машиностроительный завод" в Нижегородской области, где идёт выпуск бронетранспортёров и бронеавтомобилей семейства "Тигр", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области

"Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха производства бронетранспортёров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, Шойгу также было доложено о реализуемых проектах модернизации образцов военной техники и вооружения, используемого в рядах ВС РФ.

  • Шойгу осмотрел отечественную бронетехнику на заводе в Нижегородской области. Фото © Telegram / Минобороны РФ
    Шойгу осмотрел отечественную бронетехнику на заводе в Нижегородской области. Фото © Telegram / Минобороны РФ
  • Шойгу осмотрел отечественную бронетехнику на заводе в Нижегородской области. Фото © Telegram / Минобороны РФ
    Шойгу осмотрел отечественную бронетехнику на заводе в Нижегородской области. Фото © Telegram / Минобороны РФ
  • Шойгу осмотрел отечественную бронетехнику на заводе в Нижегородской области. Фото © Telegram / Минобороны РФ
    Шойгу осмотрел отечественную бронетехнику на заводе в Нижегородской области. Фото © Telegram / Минобороны РФ
  • Шойгу осмотрел отечественную бронетехнику на заводе в Нижегородской области. Фото © Telegram / Минобороны РФ
    Шойгу осмотрел отечественную бронетехнику на заводе в Нижегородской области. Фото © Telegram / Минобороны РФ

Шойгу осмотрел отечественную бронетехнику на заводе в Нижегородской области. Фото © Telegram / Минобороны РФ

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Telegram / Минобороны РФ

Наталья Исакова
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