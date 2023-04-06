Вернувшийся из США лётчик Ярошенко признался, что вновь нашёл работу в авиации

Освобождённый из заключения в США лётчик Константин Ярошенко рассказал телеканалу "Звезда", что сейчас работает в аэропорту Жуковский.

Освобождённый из заключения в США лётчик Ярошенко рассказал, что работает в аэропорту Жуковский. Видео © Телеканал "Звезда"

"Я работаю в аэропорту Жуковский. Я, конечно, далеко от авиации уйти не могу, потому что самолёты, авиационная деятельность — вся моя жизнь", — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты, куда вошёл и Ярошенко. Он будет заниматься вопросами поддержки авиаотрасли и помощью русскоговорящим за границей. Ярошенко пообещал приложить все усилия для того, чтобы оправдать оказанное доверие.