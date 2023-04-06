Вернувшийся из США лётчик Ярошенко признался, что вновь нашёл работу в авиации
Освобождённый из заключения в США лётчик Ярошенко работает в аэропорту Жуковский
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Освобождённый из заключения в США лётчик Константин Ярошенко рассказал телеканалу "Звезда", что сейчас работает в аэропорту Жуковский.
Освобождённый из заключения в США лётчик Ярошенко рассказал, что работает в аэропорту Жуковский. Видео © Телеканал "Звезда"
"Я работаю в аэропорту Жуковский. Я, конечно, далеко от авиации уйти не могу, потому что самолёты, авиационная деятельность — вся моя жизнь", — отметил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты, куда вошёл и Ярошенко. Он будет заниматься вопросами поддержки авиаотрасли и помощью русскоговорящим за границей. Ярошенко пообещал приложить все усилия для того, чтобы оправдать оказанное доверие.
Лайф напоминает, что в октябре 2022 года Ярошенко назвал девизом своей работы в ОП РФ лозунг "Своих не бросаем". Он выразил уверенность, что сможет сделать очень много полезного и для государства, и для народа.