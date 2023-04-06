ВСУ потерпели крах, пытаясь контратаковать в районах Водяного и Никольского
Генерал-лейтенант Конашенков: Пресечена новая попытка контратаки ВСУ в ДНР
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине сорвали попытку штурмовой группы противника контратаковать в районах населённых пунктов Водяное и Никольское ДНР. Такие данные озвучил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
За сутки здесь было уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
"На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар (ДНР), Марфополь и Загорное (Запорожская область)", — перечислил Конашенков.
Напомним, что накануне группировка российских войск "Центр" помешала контратаке украинской армии в районе Северска в Донецкой Народной Республике, уничтожив более 80 бойцов противника. А до этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил о провальных попытках ВСУ пойти в контратаку на Угледарском направлении. Наши подразделения достаточно успешно всё отражают и при возможности улучшают свои позиции, заверил он.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo