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6 апреля, 15:50

ВСУ потерпели крах, пытаясь контратаковать в районах Водяного и Никольского

Генерал-лейтенант Конашенков: Пресечена новая попытка контратаки ВСУ в ДНР

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине сорвали попытку штурмовой группы противника контратаковать в районах населённых пунктов Водяное и Никольское ДНР. Такие данные озвучил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За сутки здесь было уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

"На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар (ДНР), Марфополь и Загорное (Запорожская область)", перечислил Конашенков.

Какие детали выдают западные СМИ о планах ВСУ и что за ними скрывается

Какие детали выдают западные СМИ о планах ВСУ и что за ними скрывается

Напомним, что накануне группировка российских войск "Центр" помешала контратаке украинской армии в районе Северска в Донецкой Народной Республике, уничтожив более 80 бойцов противника. А до этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил о провальных попытках ВСУ пойти в контратаку на Угледарском направлении. Наши подразделения достаточно успешно всё отражают и при возможности улучшают свои позиции, заверил он.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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