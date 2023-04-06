ВСУ потерпели крах, пытаясь контратаковать в районах Водяного и Никольского

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине сорвали попытку штурмовой группы противника контратаковать в районах населённых пунктов Водяное и Никольское ДНР. Такие данные озвучил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За сутки здесь было уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.