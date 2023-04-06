ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 17:07

Посол США в РФ Трейси заявила о серьёзности обвинений репортёру WSJ Гершковичу

Посол США в Москве Линн Трейси обратила внимание на серьёзность обвинений, предъявленных задержанному в России американскому журналисту Эвану Гершковичу. Об этом она заявила 6 апреля на встрече с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

"Подчёркнуто, что он был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений с использованием своего журналистского статуса в качестве прикрытия для противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж", — указали в российском МИД.

Послы США и ЕС вздрогнули под камерами Лайфа после вопроса о войне Запада с Россией

Послы США и ЕС вздрогнули под камерами Лайфа после вопроса о войне Запада с Россией

В ведомстве также назвали бесперспективной шумиху, которую раздувают вокруг этого дела в США с целью надавить на российские власти и суд. Вопрос доступа представителей американского посольства к задержанному решается с учётом законодательства и консульской практики.

Ранее Лайф писал о том, что в конце марта корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. Его задержали с поличным, уточнили в Кремле. Спецслужбы уличили его в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий ВПК.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Астапкович

Илья Суриков
  • Новости
  • МИД РФ
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров