Посол США в РФ Трейси заявила о серьёзности обвинений репортёру WSJ Гершковичу

Посол США в Москве Линн Трейси обратила внимание на серьёзность обвинений, предъявленных задержанному в России американскому журналисту Эвану Гершковичу. Об этом она заявила 6 апреля на встрече с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

"Подчёркнуто, что он был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений с использованием своего журналистского статуса в качестве прикрытия для противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж", — указали в российском МИД.

В ведомстве также назвали бесперспективной шумиху, которую раздувают вокруг этого дела в США с целью надавить на российские власти и суд. Вопрос доступа представителей американского посольства к задержанному решается с учётом законодательства и консульской практики.