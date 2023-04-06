Армия Израиля сообщила о миномётном обстреле города Метула со стороны Ливана

Пресс-служба армии Израиля сообщила, что израильский город Метула подвергся обстрелу со стороны Ливана. Из заявления военных следует, что населённый пункт был атакован из миномётов со стороны так называемой голубой линии — границы, отделяющей Ливан от Израиля.