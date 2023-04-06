Армия Израиля сообщила о миномётном обстреле города Метула со стороны Ливана
Пресс-служба армии Израиля сообщила, что израильский город Метула подвергся обстрелу со стороны Ливана. Из заявления военных следует, что населённый пункт был атакован из миномётов со стороны так называемой голубой линии — границы, отделяющей Ливан от Израиля.
"Поступило сообщение о миномётном обстреле района возле города Метула со стороны "голубой линии" на границе с Ливаном, на месте происшествия обнаружены остатки боеприпасов", — указано в заявлении.
Другие подробности инцидента в израильской армии приводить не стали.
Как ранее сообщал Лайф, по территории Израиля со стороны Ливана 6 апреля было выпущено по меньшей мере 34 ракеты, 25 из них были перехвачены системой ПВО, пять упали на израильской территории. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант призвал военное руководство страны подготовиться к любым ответным мерам после ракетной атаки.
ТАСС / EPA / AYAL MARGOLIN