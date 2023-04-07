У Курил произошло мощное землетрясение

В районе Курильских островов зафиксировано сильное землетрясение: его магнитуда составила 6,4. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Согласно данным на сайте учреждения, подземный толчок был зафиксирован на глубине 49 километров. Эпицентр располагался в 153 километрах от Северо-Курильска.

"Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 425 километрах южнее Петропавловск-Камчатского городского округа", — уточняет в свою очередь камчатское управление МЧС.

В отдельных районах краевого центра подземные толчки ощущались, но силой лишь до двух баллов. Угрозы цунами не было. В экстренные службы обращений от граждан в связи с подземными толчками не было.