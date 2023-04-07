У Курил произошло мощное землетрясение
У Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4
В районе Курильских островов зафиксировано сильное землетрясение: его магнитуда составила 6,4. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Согласно данным на сайте учреждения, подземный толчок был зафиксирован на глубине 49 километров. Эпицентр располагался в 153 километрах от Северо-Курильска.
"Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 425 километрах южнее Петропавловск-Камчатского городского округа", — уточняет в свою очередь камчатское управление МЧС.
В отдельных районах краевого центра подземные толчки ощущались, но силой лишь до двух баллов. Угрозы цунами не было. В экстренные службы обращений от граждан в связи с подземными толчками не было.
Напомним, 3 апреля на Камчатке произошло довольно мощное землетрясение — магнитудой 6,9. Местные жители рассказывали, что тряслись стены, падали мелкие предметы, на зданиях появились трещины. Многие люди выбегали из домов, боясь обрушения. Позже подземные толчки докатились до Курил, а на самой Камчатке зафиксирована серия афтершоков.
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