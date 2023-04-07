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7 апреля, 02:55

У Курил произошло мощное землетрясение

У Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4

В районе Курильских островов зафиксировано сильное землетрясение: его магнитуда составила 6,4. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Согласно данным на сайте учреждения, подземный толчок был зафиксирован на глубине 49 километров. Эпицентр располагался в 153 километрах от Северо-Курильска.

"Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 425 километрах южнее Петропавловск-Камчатского городского округа", — уточняет в свою очередь камчатское управление МЧС.

В отдельных районах краевого центра подземные толчки ощущались, но силой лишь до двух баллов. Угрозы цунами не было. В экстренные службы обращений от граждан в связи с подземными толчками не было.

После мощного землетрясения на Камчатке со зданий падали плиты и куски бетона

После мощного землетрясения на Камчатке со зданий падали плиты и куски бетона

Напомним, 3 апреля на Камчатке произошло довольно мощное землетрясениемагнитудой 6,9. Местные жители рассказывали, что тряслись стены, падали мелкие предметы, на зданиях появились трещины. Многие люди выбегали из домов, боясь обрушения. Позже подземные толчки докатились до Курил, а на самой Камчатке зафиксирована серия афтершоков.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
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