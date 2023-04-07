В последний день визита Макрона в КНР Си Цзиньпин угостил его чаем
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В последний день визита президента Франции Эмманюэля Макрона в КНР китайский лидер Си Цзиньпин угостил его чаем в неформальной обстановке в городе Гуанчжоу. Для этого выбрали традиционный китайский сад.
Неформальное общение проходило возле пруда на платформе, по обе стороны от которой стояли кресла, в них сидели французский и китайский лидеры. Чай на украшенный цветами стол приносили девушки в платьях, на них были защитные маски.
Цзиньпин и Макрон обсуждали важность развития технологий и товарооборота между Францией и Китаем. Также разговор шёл о говядине и французском красном вине.
Ранее Лайф сообщал, что Макрон не убедил Си Цзиньпина поменять позицию по конфликту на Украине. Эксперт назвал их встречу бесполезной.