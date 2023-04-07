В последний день визита Макрона в КНР Си Цзиньпин угостил его чаем

В последний день визита президента Франции Эмманюэля Макрона в КНР китайский лидер Си Цзиньпин угостил его чаем в неформальной обстановке в городе Гуанчжоу. Для этого выбрали традиционный китайский сад.

Неформальное общение проходило возле пруда на платформе, по обе стороны от которой стояли кресла, в них сидели французский и китайский лидеры. Чай на украшенный цветами стол приносили девушки в платьях, на них были защитные маски.