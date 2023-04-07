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7 апреля, 15:34

В последний день визита Макрона в КНР Си Цзиньпин угостил его чаем

<p>Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@AFP" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AFP News Agency</a></p>

Обложка © YouTube / AFP News Agency

В последний день визита президента Франции Эмманюэля Макрона в КНР китайский лидер Си Цзиньпин угостил его чаем в неформальной обстановке в городе Гуанчжоу. Для этого выбрали традиционный китайский сад.

Неформальное общение проходило возле пруда на платформе, по обе стороны от которой стояли кресла, в них сидели французский и китайский лидеры. Чай на украшенный цветами стол приносили девушки в платьях, на них были защитные маски.

В Кремле следили за переговорами Си Цзиньпина и Макрона в Пекине

В Кремле следили за переговорами Си Цзиньпина и Макрона в Пекине

Цзиньпин и Макрон обсуждали важность развития технологий и товарооборота между Францией и Китаем. Также разговор шёл о говядине и французском красном вине.

Ранее Лайф сообщал, что Макрон не убедил Си Цзиньпина поменять позицию по конфликту на Украине. Эксперт назвал их встречу бесполезной.

Илья Суриков
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