"Я не реваншист": Юран рассказал об отношении к "Химкам" после увольнения

У нового главного тренера "Пари Нижний Новгород" Сергея Юрана нет цели отомстить "Химкам" за отставку. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Спорт-Экспресс". Известно, что нижегородцы встретятся с подмосковной командой в последнем туре чемпионата России.

"Я не реваншист. Цели отомстить "Химкам" у меня нет. Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на "Химки", как и на остальных соперников", — отметил он.

Юран также добавил, что, когда он был игроком, ещё хотел передать "привет" бывшим клубам, но теперь стал относиться к подобным вещам философски. Тренер добавил, что никогда не думал о том, что не получит работу после "Химок".

"Считаю, я честен перед футболом, а он меня за это награждает новыми проектами и новыми задачами", — добавил Юран.