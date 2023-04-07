"Я не реваншист": Юран рассказал об отношении к "Химкам" после увольнения
"Спорт-Экспресс": Новый главный тренер "Пари НН" Юран не намерен мстить "Химкам"
У нового главного тренера "Пари Нижний Новгород" Сергея Юрана нет цели отомстить "Химкам" за отставку. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Спорт-Экспресс". Известно, что нижегородцы встретятся с подмосковной командой в последнем туре чемпионата России.
"Я не реваншист. Цели отомстить "Химкам" у меня нет. Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на "Химки", как и на остальных соперников", — отметил он.
Юран также добавил, что, когда он был игроком, ещё хотел передать "привет" бывшим клубам, но теперь стал относиться к подобным вещам философски. Тренер добавил, что никогда не думал о том, что не получит работу после "Химок".
"Считаю, я честен перед футболом, а он меня за это награждает новыми проектами и новыми задачами", — добавил Юран.
Напомним, Сергей Юран возглавлял "Химки" в 2008-м, 2020-м и 2022-м. Последний раз его отправили в отставку в начале августа прошлого года. В марте он заявил, что в скором времени вернётся к работе, причём в одном из клубов РПЛ. В начале апреля его назначили главным тренером "Пари Нижний Новгород".
ТАСС / Михаил Джапаридзе