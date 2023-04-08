Глава МВФ Георгиева предрекла скорый "бум" из-за уязвимости мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева завила, что уязвимость мировой экономики может привести к скорому "буму". Об этом она предупредила в ходе беседы с журналистом в преддверии ежегодных весенних встреч МВФ и Всемирного банка.

"Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей. Что-то должно сделать бум", — сказала Георгиева.

Она также добавила, что мировая экономика не приближается к повторению глобального финансового кризиса 2008 года, несмотря на то что в банковском секторе США и Швейцарии наблюдаются проблемы. Как сообщила глава МВФ, критическое положение в 2008-м сложилось из-за того, что большое число финучреждений держали на балансе переоценённые активы, при этом сейчас финансовая ситуация стала намного "чище".

Также Георгиева указала на возможные негативные последствия в связи с ситуацией на Украине и растущей эскалацией между Пекином и Вашингтоном. По словам главы МВФ, охлаждение отношений Запада с другими глобальными странами может привести к потерям в торговле от 200 миллиардов до 7 триллионов долларов, что приблизительно равно 0,2–7% мирового ВВП.