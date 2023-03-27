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26 марта, 22:26

Глава МВФ предупредила о выросших рисках финансовой нестабильности

Глава МВФ Георгиева: Высокий уровень долга увеличивает риски для финансовой стабильности

Георгиева считает, что из-за ужесточения денежно-кредитной политики в странах Запада риск для мировой финансовой стабильности вырос. В то же время она похвалила регуляторы за предоставление банкам необходимой ликвидности.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что неопределённость в мировой экономике остаётся "исключительно высокой". МВФ ожидает, что мировой экономический рост замедлится до уровня ниже 3%.

Ситуацию, по её словам, усугубляет и недавний крах американских банков, положение дел после пандемии, конфликт на Украине.

"Риски для финансовой стабильности возросли в условиях более высокого уровня долга", — сказала Георгиева.

По её мнению, нужен быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким. А это "неизбежно порождает стрессы и уязвимость", которые уже видны по ситуации с банками.

Крупнейшие банки США, Европы и Японии сильно потеряли в стоимости акций

Крупнейшие банки США, Европы и Японии сильно потеряли в стоимости акций

Как рассказывал Лайф, в начале марта в Америке прекратили работу два самых крупных банка — Signature Bank и Silicon Valley. Затем Credit Suisse в Швейцарии тоже столкнулся с проблемами. В результате его поглотил банк UBS.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Андрей Григорьев
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