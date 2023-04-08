В Новой Москве атаковали приют из-за предстоящей кастрации бездомной собаки

В Новой Москве группа мужчин атаковала приют, чтобы не дать кастрировать бродячую собаку. Теперь в ситуации разбирается полиция, сообщил телеграм-канал SHOT.

Момент нападения на приют. Видео © SHOT

Владелица приюта "Дворяне" Ирина Тиховская занималась отловом бездомных собак в поселении Михайлово-Ярцевское. Питомцев забрали и собирались кастрировать и вакцинировать. Однако внезапно в приют явилась 43-летняя женщина, которая потребовала вернуть ей одну из собак, потому что она якобы подкармливала её на улице и привыкла к ней. Ирина согласилась, но только после всех операций и процедур.

Однако требовательная дама не хотела ждать, и в итоге произошёл конфликт, который закончился вызовом полиции. Правоохранителям женщина сказала, что это её личная собака, но доказать это никак не могла. Любительница подкармливать дворняжек также уверяет, что хозяйка приюта достала гранату, из-за чего пришлось ехать за подмогой. Чуть позже женщина вернулась с несколькими мужчинами, которые снесли ворота и отняли пса. Ирина написала заявление и сообщила, что граната была страйкбольная. Отвоевавшая собаку женщина заявила, что ситуацию так не оставит. Теперь в этом деле разбирается полиция.

К слову, ранее Ирина Тиховская уже попадала в скандал, связанный с другими её приютами для собак. Лайф писал подробно об этом.