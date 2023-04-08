Пхеньян второй день подряд не отвечает на звонки Сеула по межкорейским линиям связи
Yonhap: КНДР второй день не отвечает на звонки Южной Кореи
КНДР второй день не отвечает на звонки Сеула по военной линии связи. По информации агентства Yonhap, Пхеньян также не отвечал на попытки связаться по межкорейской линии.
Накануне в Сеуле заявили, что утром в пятницу, 7 апреля, ежедневный созвон по межкорейской линии связи не был произведён. Власти Южной Кореи сообщили об отсутствии неполадок с их стороны. Согласно данным Yonhap, Северная Корея второй день не отвечает и на звонки по военной линии связи. Официальный Пхеньян и Сеул обычно созваниваются два раза в день по обеим линиям связи. Межкорейская линия работает только в будние дни, в то время военные также проводят созвон и по выходным.
"Регулярные звонки со стороны Севера не осуществляются по неустановленной причине. Мы будем следить за ситуацией, оставляя открытыми все возможности, включая техническую проблему на линии Севера", — сказал агентству военный чиновник.
Ранее сообщалось, что Пхеньян пригрозил США и Южной Корее ядерной атакой в ответ на военные провокации. Лайф также писал, что КНДР в ходе учений 18–19 марта провела имитацию нанесения ядерного удара.
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