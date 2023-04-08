Пхеньян второй день подряд не отвечает на звонки Сеула по межкорейским линиям связи

КНДР второй день не отвечает на звонки Сеула по военной линии связи. По информации агентства Yonhap, Пхеньян также не отвечал на попытки связаться по межкорейской линии.

Накануне в Сеуле заявили, что утром в пятницу, 7 апреля, ежедневный созвон по межкорейской линии связи не был произведён. Власти Южной Кореи сообщили об отсутствии неполадок с их стороны. Согласно данным Yonhap, Северная Корея второй день не отвечает и на звонки по военной линии связи. Официальный Пхеньян и Сеул обычно созваниваются два раза в день по обеим линиям связи. Межкорейская линия работает только в будние дни, в то время военные также проводят созвон и по выходным.