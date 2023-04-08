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8 апреля, 11:08

В ЛНР заявили, что Киев не будет соблюдать никакие перемирия

Полковник НМ ЛНР в отставке Марочко: Киев не будет соблюдать никакие перемирия

Украинская сторона не будет соблюдать пасхальное перемирие, которое предложил папа римский Франциск. Уверенность в этом выразил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Мы с вами научены горьким опытом Минских соглашений. Вспомните, сколько было всяких перемирий: и пасхальных, и рождественских, и хлебных, и школьных — и ни одно из них украинские боевики не соблюдали", — приводит его слова ТАСС.

Политолог усомнился в том, что Киев согласится на предложенное папой римским перемирие

Политолог усомнился в том, что Киев согласится на предложенное папой римским перемирие

Как сообщалось ранее, папа римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи у православных и католиков.

Песков: В Кремле не слышали заявлений Ватикана о пасхальном перемирии в зоне СВО

Песков: В Кремле не слышали заявлений Ватикана о пасхальном перемирии в зоне СВО

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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