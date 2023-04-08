В ЛНР заявили, что Киев не будет соблюдать никакие перемирия
Полковник НМ ЛНР в отставке Марочко: Киев не будет соблюдать никакие перемирия
Украинская сторона не будет соблюдать пасхальное перемирие, которое предложил папа римский Франциск. Уверенность в этом выразил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Мы с вами научены горьким опытом Минских соглашений. Вспомните, сколько было всяких перемирий: и пасхальных, и рождественских, и хлебных, и школьных — и ни одно из них украинские боевики не соблюдали", — приводит его слова ТАСС.
Как сообщалось ранее, папа римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи у православных и католиков.
t.me / V_Zelenskiy_official