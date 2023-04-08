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8 апреля, 18:48

Появилось видео с моментом избиения и ограбления москвича на $52 тысячи

Суд арестовал троих обвиняемых в ограблении москвича на $52 тысячи

В Москве суд арестовал троих мужчин, обвиняемых в ограблении 21-летнего парня на сумму 52 тысячи долларов (более четырёх миллионов рублей) при попытке обменять валюту. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, в СИЗО злоумышленники пробудут минимум до 5 июня.

Также опубликовано видео с моментом избиения москвича. На кадрах видно, что один из нападавших сначала топчется на одном месте, а затем резко бьёт пострадавшего. Все окружающие разбегаются, а мужчины продолжают наносить удары своей жертве.

Избиение москвича на курсах по криптовалюте. Арест нападавших. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Мужчинам 1988, 1999, 2002 года рождения предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершённый группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

Сам инцидент произошёл вечером 4 апреля. По версии правоохранителей, соучастники в одном из мессенджеров согласились на предложение потерпевшего обменять доллары на российские рубли. В ходе встречи один из злоумышленников избил молодого человека, а его сообщник забрал валюту.

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Ранее Лайф писал о том, что в Москве грабители вынесли из квартиры 81-летнего канадца антикварную вазу и полмиллиона рублей. При этом неизвестные не оставили никаких следов.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Прокуратура Москвы

Наталья Исакова
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