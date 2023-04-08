Появилось видео с моментом избиения и ограбления москвича на $52 тысячи
Суд арестовал троих обвиняемых в ограблении москвича на $52 тысячи
В Москве суд арестовал троих мужчин, обвиняемых в ограблении 21-летнего парня на сумму 52 тысячи долларов (более четырёх миллионов рублей) при попытке обменять валюту. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, в СИЗО злоумышленники пробудут минимум до 5 июня.
Также опубликовано видео с моментом избиения москвича. На кадрах видно, что один из нападавших сначала топчется на одном месте, а затем резко бьёт пострадавшего. Все окружающие разбегаются, а мужчины продолжают наносить удары своей жертве.
Избиение москвича на курсах по криптовалюте. Арест нападавших. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Мужчинам 1988, 1999, 2002 года рождения предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершённый группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.
Сам инцидент произошёл вечером 4 апреля. По версии правоохранителей, соучастники в одном из мессенджеров согласились на предложение потерпевшего обменять доллары на российские рубли. В ходе встречи один из злоумышленников избил молодого человека, а его сообщник забрал валюту.
Ранее Лайф писал о том, что в Москве грабители вынесли из квартиры 81-летнего канадца антикварную вазу и полмиллиона рублей. При этом неизвестные не оставили никаких следов.
Кадр из видео Telegram / Прокуратура Москвы