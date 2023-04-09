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9 апреля, 05:27

ПВО Сирии сбила несколько израильских ракет

Минобороны Сирии: Силы ПВО сбили несколько ракет Израиля на юге страны

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сбили несколько израильских ракет. Об этом сообщает Министерство обороны арабской республики.

Утверждается, что Израиль со стороны Голанских высот атаковал несколько точек на юге страны. Часть ракет удалось сбить, однако есть "материальные потери", отметили сирийские военные. Инцидент произошёл около 05:00 (время совпадает с московским).

Два человека погибли после авиаударов Израиля по окрестностям Дамаска и югу Сирии

Два человека погибли после авиаударов Израиля по окрестностям Дамаска и югу Сирии

Ранее сообщалось, что израильские танки обстреляли сирийский район, откуда было выпущено несколько ракет в сторону Голанских высот. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и СМИ сообщили о запуске трёх снарядов с территории Сирии, один из которых упал в незаселённой местности на Голанских высотах.

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ТАСС / EPA

Никита Никонов
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