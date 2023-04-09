ПВО Сирии сбила несколько израильских ракет

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сбили несколько израильских ракет. Об этом сообщает Министерство обороны арабской республики.

Утверждается, что Израиль со стороны Голанских высот атаковал несколько точек на юге страны. Часть ракет удалось сбить, однако есть "материальные потери", отметили сирийские военные. Инцидент произошёл около 05:00 (время совпадает с московским).