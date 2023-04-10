С 1 мая социальные выплаты будут переводить по-новому: Что ждёт льготников, пенсионеров и семьи с детьми Пенсии, пособия на детей, льготы инвалидам и малоимущим семьям теперь будут перечислять по-другому. Кого затронут изменения и кому сделают прибавку? 9 апреля, 23:40 Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

До 1 мая пенсионерам должны перечислить по 10 000 рублей. Это выплаты ко Дню Победы. На федеральном уровне их получают ветераны, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан. Впрочем, многие пожилые люди, которым не положены выплаты из федерального бюджета, получат их из регионального. Сумма зависит от региона проживания.

Кроме того, с 1 мая 2023 года Почта России станет единственной организацией, которая будет доставлять пенсии и другие социальные выплаты на дом наличными. Раньше отдельных получателей обслуживали альтернативные частные компании.

— С 1 мая 2023 года получить пенсию и социальные пособия наличными можно будет только в отделениях Почты России. Кассы других организаций не будут больше выдавать выплаты. Если вы получаете пенсию или пособия на дому, то ничего не изменится. В положенный срок их точно так же, как и раньше, будет доставлять сотрудник Почты России. Если кто-то получает за вас выплаты по доверенности в конкретной организации, а не на почте, то доверенность надо будет переоформить, — обратила внимание партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

У многих получателей появился вопрос, не возникнет ли проблем с получением пенсии, пособия или компенсации. Задерживать выплаты не будут. Все деньги перечислят вовремя.

— Стоит отметить, что с 1 мая через доставочные организации прекращается выплата мер социальной поддержки, включая компенсации на ЖКУ, услуги связи и ЕДВ региональным льготникам. Льготники, получающие меры социальной поддержки через доставочное предприятие, будут в беззаявительном порядке переведены на обслуживание в организации федеральной почтовой связи, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Она пояснила также, что при желании получатели могут изменить форму перечисления социальных выплат с наличной на безналичную форму. Тогда деньги будут приходить на карту "Мир". Для этого нужно подать соответствующее заявление в местный орган социальной защиты населения. Сделать это надо до конца месяца. Точную дату юрист рекомендует уточнить там же.

— Кроме того, в конце апреля будут начислены социальные выплаты, которые обычно выдаются в начале месяца. Это связано с майскими праздниками. За счёт долгих выходных деньги будут переводить заранее. До 1 мая должны завершить все перечисления, — рассказала Елена Кузнецова.

В то же время уже в этом месяце прошла индексация выплат отдельным категориям льготников на региональном уровне. Например, в Пермском крае повысили ежемесячные денежные выплаты на 1,061, которые установлены отдельным категориям граждан. Также индексация была в Иркутской, Тульской, Орловской и других областях.

Во многих регионах изменится и порядок проезда в общественном транспорте. Это касается в том числе льготников. Например, в Ростове-на-Дону переходят на электронную систему проезда. В местной администрации сообщили, что сейчас органы социальной защиты населения ведут выдачу электронных проездных документов.

Они положены региональным и федеральным льготным категориям граждан. Получить электронный проездной нужно в органе социальной защиты населения по месту регистрации. Для этого потребуется паспорт или документ, подтверждающий льготную категорию.

Проезд по электронным проездным документам начнётся с 1 мая 2023 года. Схожие изменения в правилах проезда есть и в других регионах. Но обо всех нюансах лучше узнать в местных органах соцзащиты.

Кроме того, май станет последним месяцем, когда по старым датам перечислят выплаты на детей. Речь идёт о материнском капитале на детей до трёх лет. С июня вводится единая дата выплат.

Семьи, которые оформили такую меру соцподдержки, начнут получать деньги 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий месяц, а за предыдущий.

На данный момент даты выплат из материнского капитала различаются. В одних регионах их переводят с 1-го по 15-е число, в других — с 16-го по 25-е. Деньги при этом поступают за текущий месяц.

С июня семьи по всей стране будут получать выплаты в один день — 5-го числа. Впервые новая дата будет применена к перечислениям за май. На счёт семьям деньги поступят 5 июня.

— Здесь важно учесть, что переход на новую дату выплаты произойдёт автоматически. Родителям не нужно будет писать заявлений. Не потребуется также никуда обращаться. Введение единого дня выплат — это очень удобная мера. Она позволяет унифицировать порядок перечисления денег по всей стране. К тому же продолжается курс на автоматизацию всех процессов, связанных с получением мер соцподдержки. Это позволяет экономить время льготников, — добавила Елена Кузнецова.

Отметим, что право на ежемесячные выплаты из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. При его расчёте учитываются зарплата, премии, пенсия, больничные и ряд других поступлений, которые получают члены семьи. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребёнка в регионе. До 2023 года она полагалась только на второго ребёнка. С этого года выплату можно оформить на каждого ребёнка в семье в возрасте до трёх лет.

Авторы Нина Важдаева