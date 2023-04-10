ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Владимир Путин
Криминал

ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Главное
Последние новости

Microsoft больше не планирует ремонт российских приставок Xbox

"Зенит" в Москве обыграл "Локомотив" и упрочил лидерство в таблице

Адвокат Добровинский уже занялся разделом имущества Бедроса Киркорова и его жены

В группировке ВСУ для весеннего контрнаступления насчитали от 200 до 400 тысяч бойцов

"Ак Барс" разгромил "Авангард" и стал первым финалистом Кубка Гагарина

Непомнящий и Лижэнь закончили ничьей первую партию матча за шахматную корону

"Современник" объявил об увольнении Ахеджаковой по собственному желанию

ВС России уничтожили более 250 украинских военнослужащих на Донецком направлении

На видео попал страшный момент наезда троллейбуса на актрису Шульман

Песков назвал Минские соглашения игрой в напёрстки после признания Олланда

С 1 мая социальные выплаты будут переводить по-новому: Что ждёт льготников, пенсионеров и семьи с детьми

Пенсии, пособия на детей, льготы инвалидам и малоимущим семьям теперь будут перечислять по-другому. Кого затронут изменения и кому сделают прибавку?

9 апреля, 23:40
<p>Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

До 1 мая пенсионерам должны перечислить по 10 000 рублей. Это выплаты ко Дню Победы. На федеральном уровне их получают ветераны, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан. Впрочем, многие пожилые люди, которым не положены выплаты из федерального бюджета, получат их из регионального. Сумма зависит от региона проживания.

Кроме того, с 1 мая 2023 года Почта России станет единственной организацией, которая будет доставлять пенсии и другие социальные выплаты на дом наличными. Раньше отдельных получателей обслуживали альтернативные частные компании.

— С 1 мая 2023 года получить пенсию и социальные пособия наличными можно будет только в отделениях Почты России. Кассы других организаций не будут больше выдавать выплаты. Если вы получаете пенсию или пособия на дому, то ничего не изменится. В положенный срок их точно так же, как и раньше, будет доставлять сотрудник Почты России. Если кто-то получает за вас выплаты по доверенности в конкретной организации, а не на почте, то доверенность надо будет переоформить, — обратила внимание партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

У многих получателей появился вопрос, не возникнет ли проблем с получением пенсии, пособия или компенсации. Задерживать выплаты не будут. Все деньги перечислят вовремя.

— Стоит отметить, что с 1 мая через доставочные организации прекращается выплата мер социальной поддержки, включая компенсации на ЖКУ, услуги связи и ЕДВ региональным льготникам. Льготники, получающие меры социальной поддержки через доставочное предприятие, будут в беззаявительном порядке переведены на обслуживание в организации федеральной почтовой связи, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Она пояснила также, что при желании получатели могут изменить форму перечисления социальных выплат с наличной на безналичную форму. Тогда деньги будут приходить на карту "Мир". Для этого нужно подать соответствующее заявление в местный орган социальной защиты населения. Сделать это надо до конца месяца. Точную дату юрист рекомендует уточнить там же.

— Кроме того, в конце апреля будут начислены социальные выплаты, которые обычно выдаются в начале месяца. Это связано с майскими праздниками. За счёт долгих выходных деньги будут переводить заранее. До 1 мая должны завершить все перечисления, — рассказала Елена Кузнецова.

В домах начнут устанавливать новые счётчики: Что ждёт жильцов

В домах начнут устанавливать новые счётчики: Что ждёт жильцов

В то же время уже в этом месяце прошла индексация выплат отдельным категориям льготников на региональном уровне. Например, в Пермском крае повысили ежемесячные денежные выплаты на 1,061, которые установлены отдельным категориям граждан. Также индексация была в Иркутской, Тульской, Орловской и других областях.

Во многих регионах изменится и порядок проезда в общественном транспорте. Это касается в том числе льготников. Например, в Ростове-на-Дону переходят на электронную систему проезда. В местной администрации сообщили, что сейчас органы социальной защиты населения ведут выдачу электронных проездных документов.

Они положены региональным и федеральным льготным категориям граждан. Получить электронный проездной нужно в органе социальной защиты населения по месту регистрации. Для этого потребуется паспорт или документ, подтверждающий льготную категорию.

Проезд по электронным проездным документам начнётся с 1 мая 2023 года. Схожие изменения в правилах проезда есть и в других регионах. Но обо всех нюансах лучше узнать в местных органах соцзащиты.

Магазины начали переписывать ценники: Какие товары подешевеют, а какие подорожают этой весной

Магазины начали переписывать ценники: Какие товары подешевеют, а какие подорожают этой весной

Кроме того, май станет последним месяцем, когда по старым датам перечислят выплаты на детей. Речь идёт о материнском капитале на детей до трёх лет. С июня вводится единая дата выплат.

Семьи, которые оформили такую меру соцподдержки, начнут получать деньги 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий месяц, а за предыдущий.

На данный момент даты выплат из материнского капитала различаются. В одних регионах их переводят с 1-го по 15-е число, в других — с 16-го по 25-е. Деньги при этом поступают за текущий месяц.

С 1 мая начислять пенсии будут иначе: В чём особенность прибавки в этом году и сколько она составит

С 1 мая начислять пенсии будут иначе: В чём особенность прибавки в этом году и сколько она составит

С июня семьи по всей стране будут получать выплаты в один день — 5-го числа. Впервые новая дата будет применена к перечислениям за май. На счёт семьям деньги поступят 5 июня.

— Здесь важно учесть, что переход на новую дату выплаты произойдёт автоматически. Родителям не нужно будет писать заявлений. Не потребуется также никуда обращаться. Введение единого дня выплат — это очень удобная мера. Она позволяет унифицировать порядок перечисления денег по всей стране. К тому же продолжается курс на автоматизацию всех процессов, связанных с получением мер соцподдержки. Это позволяет экономить время льготников, — добавила Елена Кузнецова.

Отметим, что право на ежемесячные выплаты из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. При его расчёте учитываются зарплата, премии, пенсия, больничные и ряд других поступлений, которые получают члены семьи. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребёнка в регионе. До 2023 года она полагалась только на второго ребёнка. С этого года выплату можно оформить на каждого ребёнка в семье в возрасте до трёх лет.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!