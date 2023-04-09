Пылевая и снежная бури одновременно обрушились на Красноярский край

На Красноярский край одновременно обрушились пылевая и снежная бури, которые мешают движению автомобилистов. В регионе бушует сильный ветер, в некоторых населённых пунктах отключено электричество.

Пылевая и снежная бури обрушились на Красноярск. Видео © Telegram / "Прима"

Как сообщает местный телеканал "Прима", пылевая буря пронеслась по трассе Абакан – Красноярск (сразу после границы с Хакасией) в районе села Новосёлово.

"Видимость практически нулевая, может быть, метров двадцать-тридцать. Видимо, где-то вскопали поля и ветром всё это разносит. И просто невозможно ехать вообще, скорость десять километров в час", — пожаловался автомобилист.

При этом дальше по этой же трассе уже бушует снежная буря.

"До Красноярска где-то километров сто. Здесь очень сильный снег. Абсолютно не видно дороги, машины в кювете. Если собираетесь на трассу, то лучше отложить поездку", — посоветовал водитель.

Краевой центр также накрыла сильная метель.