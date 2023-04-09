Захарова раскрыла цель первой с начала СВО поездки Зеленского в Германию

Берлин хочет наградить своего "главного подрядчика" — Украину — за помощь в избавлении Европы от всего русского. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова известие о возможной поездке украинского лидера Владимира Зеленского за премией Карла Великого в ФРГ.

"К своим потянулся. Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего "дранга" — освобождению "жизненного пространства" на Востоке", — написала она в телеграм-канале.

Не смогли немцы реализовать план Ost восемьдесят лет назад, тогда им советские солдаты помешали, теперь Берлин поставил новую цель, отметила дипломат. Запад на этот раз решил сделать Европу не judenfrei (без евреев), а russenfrei (без русских), подчеркнула Захарова. А исполнителем и чернорабочим назначена Украина.

"Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков — польский орден Белого орла, премия Карла Великого. Gut, Waldemar, gut…" — сказала она.