ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 16:39

В ВСУ заявили о скором прибытии на Украину систем ПВО NASAMS, Iris-T и Patriot

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшем будущем на Украину прибудут обещанные Западом системы противовоздушной обороны.

"Больше средств [ПВО] нужно предоставить Украине. Речь о тех системах, которые нам уже обещали предоставить, — NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP-T, которые в ближайшее время должны зайти на Украину", — сказал военный в эфире всеукраинского телемарафона.

В "секретных файлах" Пентагона нашли дату истощения средств ПВО Украины

В "секретных файлах" Пентагона нашли дату истощения средств ПВО Украины

На этой неделе командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев сказал, что американская система ПВО Avenger уже поступила на вооружение. В Посольстве России в Вашингтоне заявили, что США следует задуматься об опасности расширения географии вооружённого конфликта.

Обложка ©

Getty Images / Michele Tantussi

Ирина Фальке
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров