В ВСУ заявили о скором прибытии на Украину систем ПВО NASAMS, Iris-T и Patriot
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшем будущем на Украину прибудут обещанные Западом системы противовоздушной обороны.
"Больше средств [ПВО] нужно предоставить Украине. Речь о тех системах, которые нам уже обещали предоставить, — NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP-T, которые в ближайшее время должны зайти на Украину", — сказал военный в эфире всеукраинского телемарафона.
На этой неделе командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев сказал, что американская система ПВО Avenger уже поступила на вооружение. В Посольстве России в Вашингтоне заявили, что США следует задуматься об опасности расширения географии вооружённого конфликта.
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