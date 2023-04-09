В ВСУ заявили о скором прибытии на Украину систем ПВО NASAMS, Iris-T и Patriot

"Больше средств [ПВО] нужно предоставить Украине. Речь о тех системах, которые нам уже обещали предоставить, — NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP-T, которые в ближайшее время должны зайти на Украину", — сказал военный в эфире всеукраинского телемарафона.