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9 апреля, 20:26

Главу Евросовета обвинили в излишних тратах на зарубежные поездки

Le Monde обвинила главу Евросовета Мишеля в излишних тратах на зарубежные поездки

Французская газета Le Monde сообщила о чрезмерном росте расходов председателя Европейского совета Шарля Мишеля на поездки за границу. В его аппарате излишние расходы связали с активностью политика на фоне ситуации вокруг Украины.

"Расследование Monde свидетельствует о значительном увеличении расходов европейского руководителя, а также активном использовании частных самолётов, что дорого обходится и вредно с точки зрения углеродных выбросов", информирует издание.

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После снятия ограничений из-за коронавируса Мишель активно путешествовал. Например, он посетил Нью-Йорк, Пекин, Пномпень, Йоханнесбург, Доху, Токио, а также европейские столицы. По данным бельгийского издания Soir, в 2024 году расходы на деятельность главы Евросовета увеличатся ещё на 27,5 процента и составят 2,6 миллиона евро.

В кабинете Мишеля напомнили, что в качестве главы Евросовета он обязан представлять ЕС на международной арене, так как внешнеполитическая активность союза значительно выросла из-за украинского кризиса. Однако у СМИ есть и иная версия. Бельгийский телеканал RTBF аргументирует международную активность Мишеля его конкуренцией с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Издание отмечает, что журналисты в Европе видят в его поездках "гонку за известность".

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Ранее в Киеве на "Аллее смелости" рядом с Верховной радой установили табличку с именем главы Европейского совета Шарля Мишеля. Аллея была открыта по инициативе Владимира Зеленского по случаю 31-й годовщины независимости страны. Первым иностранным лидером, увековеченным на ней, стал президент Польши Анджей Дуда.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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