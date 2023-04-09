Главу Евросовета обвинили в излишних тратах на зарубежные поездки

Французская газета Le Monde сообщила о чрезмерном росте расходов председателя Европейского совета Шарля Мишеля на поездки за границу. В его аппарате излишние расходы связали с активностью политика на фоне ситуации вокруг Украины.

"Расследование Monde свидетельствует о значительном увеличении расходов европейского руководителя, а также активном использовании частных самолётов, что дорого обходится и вредно с точки зрения углеродных выбросов", — информирует издание.

После снятия ограничений из-за коронавируса Мишель активно путешествовал. Например, он посетил Нью-Йорк, Пекин, Пномпень, Йоханнесбург, Доху, Токио, а также европейские столицы. По данным бельгийского издания Soir, в 2024 году расходы на деятельность главы Евросовета увеличатся ещё на 27,5 процента и составят 2,6 миллиона евро.

В кабинете Мишеля напомнили, что в качестве главы Евросовета он обязан представлять ЕС на международной арене, так как внешнеполитическая активность союза значительно выросла из-за украинского кризиса. Однако у СМИ есть и иная версия. Бельгийский телеканал RTBF аргументирует международную активность Мишеля его конкуренцией с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Издание отмечает, что журналисты в Европе видят в его поездках "гонку за известность".