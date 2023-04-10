Песков призвал не исключать вероятность того, что США шпионили за Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал исключать, что спецслужбы США шпионили за украинским лидером Владимиром Зеленским. Так он прокомментировал соответствующие заявления западных СМИ.

"Этого нельзя исключать, вы видели, действительно, утечки достаточно интересные, их все изучают, анализируют, широко обсуждают. То, что США за разными главами государств, особенно в европейских столицах, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало, вызывало разные скандальные ситуации, это всё легко вспомнить. Поэтому этого нельзя исключать", — отметил представитель Кремля.