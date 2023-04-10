В Кремле рассказали, что думают о пасхальном перемирии в зоне СВО

Предложения объявить пасхальное перемирие в ходе специальной военной операции на Украине пока никем не выдвигались, но предыдущие подобные инициативы Москвы до сих пор не находили отклика у Киева. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Москва уже выдвигала такие инициативы и сама их придерживалась, но сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать такому режиму", — пояснил представитель Кремля.

При этом Песков, похоже, не исключает, что такое предложение может быть вынесено на рассмотрение и в этот раз, но немного позже.