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Регион
Опубликовано 10 апреля 2023, 10:18
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В Кремле рассказали, что думают о пасхальном перемирии в зоне СВО

Песков: Инициативы о пасхальном перемирии на Украине пока не выдвигались

Предложения объявить пасхальное перемирие в ходе специальной военной операции на Украине пока никем не выдвигались, но предыдущие подобные инициативы Москвы до сих пор не находили отклика у Киева. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Москва уже выдвигала такие инициативы и сама их придерживалась, но сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать такому режиму", — пояснил представитель Кремля.

При этом Песков, похоже, не исключает, что такое предложение может быть вынесено на рассмотрение и в этот раз, но немного позже.

"Пока никаких на этот счёт не было инициатив, но у нас только началась Страстная неделя", — отметил он.

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Напомним, что ранее папа римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи у православных и католиков. Но на прошлой неделе в Кремле заявили, что не слышали заявлений Ватикана о пасхальном перемирии в зоне СВО.

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Александр Юнашев
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