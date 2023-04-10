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Опубликовано 10 апреля 2023, 14:00
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Глава Минобороны Украины заявил, что едва не попал в плен в начале СВО

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что чуть не попал в российский плен. Это могло произойти в самом начале спецоперации, в феврале 2022 года, в Гостомеле.

По его словам, защищённый командный пункт, куда должны были выехать высокопоставленные чиновники украинского Минобороны, находился в Гостомеле, где и произошла крупная высадка российских военных.

"Защищённый командный пункт, который был закреплён за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищённом месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, у меня половина министерства была бы там. Почти в плену", — рассказал он в интервью "Украинской правде".

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Напомним, 24 февраля российский десант высадился у аэродрома Гостомель в пригороде Киева. Там же, кстати, 27 февраля был уничтожен украинской артиллерией самый большой в мире грузовой самолёт "Мрия". Снаряд попал в ангар, и воздушное судно сгорело.

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ТАСС / AP / Fredrik Sandberg

Александра Вишнякова
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