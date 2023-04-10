"Вырывали у меня микрофон": Тимофей Ви рассказал, как устроил переполох в ООН правдой об иноагентах

Международный эксперт в области цифровых государственных коммуникаций Тимофей Васильев (Тимофей Ви) в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" поделился историей о том, как он рассказал правду об иноагентах на конференции ООН в ноябре прошлого года.

Эксперт Тимофей Ви в эфире "Дайте сказать!" поведал, как рассказал правду об иноагентах на конференции ООН. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Я был в делегации РФ на форуме ООН, и там была довольно большая программа. Форум был посвящён управлению Интернетом, и в нулевой день форума я смотрю программу и вижу, что заявлена какая-то панель, что-то вроде онлайн-активизм в каких-то деспотично-тираничных державах. Смотрю организаторов — некий "Свободный университет*", — сказал Васильев.

На форуме он увидел мужчин, которые рассказывали, что в России "всё плохо, репрессии и людей чуть ли не на улицах расстреливают". После выступления нескольких спикеров организаторы предложили дать микрофон залу, что, по словам Васильева, стало "самой большой тактической ошибкой в их жизни".

"Они не подозревают, что я это я, что я русский, и я приехал из России, и я тяну руку с первого ряда, мне дают микрофон, и они делают вторую глобальную ошибку. Они зовут меня в президиум. Я беру микрофон и начинаю прямо по пунктам их разносить", — вспоминает собеседник Лайфа.

Васильев подчеркнул, что Россия не первая страна, где действует закон об иноагентах, и объяснил собравшимся, зачем он был принят.

"Я рассказываю про этот закон. И говорю, что это нормальная история, что мы защищаем свой собственный суверенитет таким образом. В зале, безусловно, оживление, потому что никто не ожидал вот этого. Оппозиционеры рядом со мной понимают, что ситуация начинает выходить из-под контроля, начинают как-то кряхтеть, сопеть, как-то переживать... Начались вопросы из зала, и началась уже такая полемика, риторика, ребята-оппозиционеры, они настолько уже начали терять контроль, что закончилось это тем, что они начали вырывать у меня микрофон из рук", — заключил эксперт, добавив, что это было очень грубое нарушение правил ООН.

Полный выпуск "Дайте сказать!" с Тимофеем Ви смотрите здесь.

Ранее Правительство РФ утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов. Среди его задач указываются предупреждение, выявление и пресечение нарушений закона.