Медведев после теракта в Петербурге заявил, что оппозиция "присягнула тьме"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал теракт в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 40 человек. По словам политика, теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно заклятые западные друзья России видели "честь и совесть эпохи", оппонентов "авторитарному режиму", бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией.

Напомним, что обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова является сторонницей ФБК*, она неоднократно задерживалась на антироссийских акциях. Муж Дарьи Дмитрий Рылов — тоже сторонник ФБК, член Либертарианский партии — в прошлом году сбежал в Грузию от мобилизации.

"Маски сброшены. Вот он, "цвет" нашей несистемной оппозиции, – он воюет со своим народом, он взрывает и убивает. Эти мерзавцы не только открыто желают поражения России и гибели нашей Родины, теперь они казнят своих соотечественников. Убили безоружного журналиста и ранили несколько десятков ни в чём не повинных зрителей на его творческой встрече. Расстреляли машину с детьми, которые ехали в поселковую школу. Взорвали автомобиль с находившейся в нём женщиной-журналистом и учёным. Круг истории замкнулся", — написал Медведев в своём телеграм-канале.

По словам замглавы Совбеза, "эта шваль" нашла своё окончательное место в летописи нашей страны. Также Медведев выразил сожаление, что "пока без возмездия остаются те главные выродки, кто кормил и финансировал наёмных убийц".

"Видите их? Да, да, это наша так называемая непримиримая оппозиция, которая уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград. [Они] стали просто заурядными террористами и убийцами. Они сладострастно наслаждаются видом крови граждан России. Они раздувают ноздри от возбуждения при виде раненых и покалеченных тел. Они истово присягнули тьме и террору вместе с убийцами родного им киевского нацистского режима", — подчеркнул Медведев и добавил, что террористов нужно истреблять, а не договариваться с ними. По словам политика, к ним не применимы понятия прощения и сострадания.