Сын Валерии угодил под капельницу после отравления гребешками и улитками

Сын российской певицы Валерии предприниматель Арсений Шульгин серьёзно отравился морепродуктами и оказался под капельницей. Об этом он рассказал в социальных сетях.

По словам мужчины, он отравился морскими гребешками и улитками в одном из заведений столицы. Судя по кадрам, Шульгин находится на лечении дома.