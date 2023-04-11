Сын Валерии угодил под капельницу после отравления гребешками и улитками
Сын певицы Валерии Арсений отравился морепродуктами и оказался под капельницей
Сын Валерии Арсений оказался под капельницей из-за отравления гребешками. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arseniy_shulgin
Сын российской певицы Валерии предприниматель Арсений Шульгин серьёзно отравился морепродуктами и оказался под капельницей. Об этом он рассказал в социальных сетях.
По словам мужчины, он отравился морскими гребешками и улитками в одном из заведений столицы. Судя по кадрам, Шульгин находится на лечении дома.
"Гребешки и улитки не всегда бывают свежими. Такая вот история. <…> Я вообще не конфликтный и не скандальный, но стоит ли за такое "разносить" публично?" — поинтересовался предприниматель.
Ранее Лайф писал, что на съёмочной площадке передачи "Звёзды сошлись" стало плохо продюсеру Иосифу Пригожину. Ему даже пришлось вызвать скорую. Супруг Валерии считает, что плохое самочувствие было связано с перенесённым коронавирусом.