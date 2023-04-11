ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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11 апреля, 00:24

Сын Валерии угодил под капельницу после отравления гребешками и улитками

Сын певицы Валерии Арсений отравился морепродуктами и оказался под капельницей

<p>Сын Валерии Арсений оказался под капельницей из-за отравления гребешками. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arseniy_shulgin</p>

Сын Валерии Арсений оказался под капельницей из-за отравления гребешками. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arseniy_shulgin

Сын российской певицы Валерии предприниматель Арсений Шульгин серьёзно отравился морепродуктами и оказался под капельницей. Об этом он рассказал в социальных сетях.

По словам мужчины, он отравился морскими гребешками и улитками в одном из заведений столицы. Судя по кадрам, Шульгин находится на лечении дома.

"Гребешки и улитки не всегда бывают свежими. Такая вот история. <…> Я вообще не конфликтный и не скандальный, но стоит ли за такое "разносить" публично?" — поинтересовался предприниматель.

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Ранее Лайф писал, что на съёмочной площадке передачи "Звёзды сошлись" стало плохо продюсеру Иосифу Пригожину. Ему даже пришлось вызвать скорую. Супруг Валерии считает, что плохое самочувствие было связано с перенесённым коронавирусом.

Оксана Попова
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