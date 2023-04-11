ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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11 апреля, 03:00

Финграмотность подождёт: Россияне ответили, чему хотели бы научить детей в первую очередь

Опрос: Россияне хотели бы научить детей ручному труду и иностранным языкам

Иностранные языки и ручной труд — именно эти навыки заняли лидирующие позиции в ответах россиян на вопрос, чему бы они хотели научить детей в первую очередь. Исследование провёл онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "Всеинструменты.ру", а его результаты приводит Лайф.

Так, обучить детей зарубежным языкам хотели бы 46% респондентов, а 33% выбрали ручной труд. Родители хотят, чтобы их чада могли выполнять бытовой ремонт, а также умели изготавливать предметы одежды и быта. Ещё треть (30%) опрошенных считают важным навыком креативное мышление, и лишь 24% заинтересованы в финансовой грамотности. Среди приоритетных знаний россияне также перечислили логику (23%), критическое мышление (13%), спортивные дисциплины (9%) и программирование (8%).

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Больше половины (54%) уверены, что обучить этим навыкам ребёнка должна семья. У 46% иное мнение: они возлагают данные функции на школу.

Однако большинство участников опроса (60%) считают, что ученикам старших классов сегодня необходима трудовая практика в учебном заведении. Ещё 40% уверены, что это не обязательно. Среди популярных ответов оказались "уборка школы и пришкольной территории" (37%), "прополка и сбор урожая" (30%), "мелкий ремонт помещений учебного заведения" (30%), "волонтёрство" (29%), "несложная работа в компаниях и на предприятиях по профилю образования" (24%), "простая работа с бумагами" (23%), а также "помощь приёмной комиссии" (10%). Всего на вопросы отвечали 1502 жителя всех регионов России старше 18 лет.

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Ранее Лайф писал, что наказания за неуспеваемость по учёбе приведут только к отрицательным результатам, ребёнок может начать обманывать родителей и бояться их. Как отметила клинический психолог Мария Макухина, вполне вероятно, что причина плохой оценки кроется не в провале в знаниях, а в невнимательности, усталости. Поэтому с детьми важно говорить.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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