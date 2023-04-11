Украине предрекли потерю почти половины населения к 2100 году

Население Украины к 2030 году может сократиться до 24 миллионов человек, а к 2100 году уменьшится почти наполовину. Об этом говорится в материале украинского издания "Вести.ua".

"По подсчётам ООН, к 2100 году население Украины сократится на 45%. По данным Госстата Украины, с начала 2021 года смертность выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — пишет автор статьи.

В материале приводятся данные ряда социологов, например руководителя Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой. По её словам, покинувшие страну после начала конфликта украинцы не вернутся назад, а предпочтут жить в Европе. В большинстве своём это относится к молодому поколению. Демограф заявила, что 2023-й будет годом катастрофического падения показателя рождаемости и высокого показателя смертности.

Кроме тех, кто уже покинул страну, эмигрировать могут ещё до пяти миллионов человек. При этом страны Европы станут стимулировать эмиграцию с Украины. Не вернутся бизнесмены, родители с детьми, поступившими в европейские образовательные учреждения, люди, создавшие за границей новые семьи, а также пенсионеры, которые обеспечены за рубежом лучше, чем на родине.