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11 апреля, 04:22

Экс-офицер ЦРУ назвал человека, который может стоять за утечкой документов Пентагона

Экс-офицер ЦРУ: За утечками документов Пентагона стоит человек в руководстве США

К публикации секретных документов Пентагона о ситуации на Украине может иметь отношение человек, несогласный с политикой администрации американского лидера Джо Байдена в сфере безопасности. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди.

"Утечка, скорее всего, стала делом рук одного человека, чьи взгляды полностью расходятся с нынешней политикой властей США в сфере национальной безопасности. Например, некоего Эдварда Сноудена, стремящегося раскрыть детали политики в отношении Украины и России", — предположил аналитик.

Также он рассказал, что доступ к появившимся в Сети секретным материалам могли иметь сотни чиновников и неизвестно, сколько времени потребуется для поимки виновного. Однако Пентагон не намерен оставлять поиски и дал распоряжение задействовать значительные ресурсы для этого, добавил Джиральди.

Стало известно, когда шеф Пентагона узнал об утечке секретных данных

Стало известно, когда шеф Пентагона узнал об утечке секретных данных

Лайф напоминает, что 7 апреля газета The New York Times сообщила: Пентагон начал расследование утечки в соцсети секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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