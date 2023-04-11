Экс-офицер ЦРУ назвал человека, который может стоять за утечкой документов Пентагона

К публикации секретных документов Пентагона о ситуации на Украине может иметь отношение человек, несогласный с политикой администрации американского лидера Джо Байдена в сфере безопасности. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди.

"Утечка, скорее всего, стала делом рук одного человека, чьи взгляды полностью расходятся с нынешней политикой властей США в сфере национальной безопасности. Например, некоего Эдварда Сноудена, стремящегося раскрыть детали политики в отношении Украины и России", — предположил аналитик.

Также он рассказал, что доступ к появившимся в Сети секретным материалам могли иметь сотни чиновников и неизвестно, сколько времени потребуется для поимки виновного. Однако Пентагон не намерен оставлять поиски и дал распоряжение задействовать значительные ресурсы для этого, добавил Джиральди.