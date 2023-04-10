Стало известно, когда шеф Пентагона узнал об утечке секретных данных

Министра обороны США Ллойда Остина ещё 6 апреля проинформировали об утечке секретных документов, в которых идёт речь о планируемом контрнаступлении ВСУ, как пишет агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

Ведомство уже выясняет пути распространения секретной информации и её получателей. Также американские военные проинформировали о случившемся комитеты по национальной безопасности Конгресса. А в Белом доме всё ещё не знают, купирована ли утечка секретных материалов или возможна публикация других данных.