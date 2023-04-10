Стало известно, когда шеф Пентагона узнал об утечке секретных данных
Reuters: Шефа Пентагона Остина 6 апреля оповестили об утечке секретных данных
Министра обороны США Ллойда Остина ещё 6 апреля проинформировали об утечке секретных документов, в которых идёт речь о планируемом контрнаступлении ВСУ, как пишет агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.
Ведомство уже выясняет пути распространения секретной информации и её получателей. Также американские военные проинформировали о случившемся комитеты по национальной безопасности Конгресса. А в Белом доме всё ещё не знают, купирована ли утечка секретных материалов или возможна публикация других данных.
Речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки с момента появления более чем 700 тысяч документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте WikiLeaks в 2013 году. Агентство не исключает распространение в Интернете поддельных документов под видом файлов Пентагона.
Напомним, газета The New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в Сеть секретных данных о ситуации на Украине. В них якобы раскрывается актуальное состояние ВСУ. В Киеве уже опровергли имеющиеся данные, однако Зеленский всё же обсудил вопросы предотвращения подобных сливов на Ставке верховного главнокомандующего. По данным CNN, командование украинской армии поменяло "некоторые военные планы". Газета The Washington Post заявила о панике в Пентагоне из-за утечки.
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