"Пепловики" и "пепловые ванны": Появилось видео развлечений жителей Камчатки после извержения Шивелуча

Жители Камчатского края не унывают после извержения вулкана Шивелуч, который засыпал пеплом окрестности. Они делятся в соцсетях видео, где лепят "пепловиков" и принимают "пепловые ванны" в защитных костюмах.

По словам учёных Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, сегодняшний пеплопад в Усть-Камчатском районе стал сильнейшим за последние 60 лет, выпал слой около 10 сантиметров. После выброса на улицах стоит тяжёлый запах, людям сложно дышать, медики рекомендуют надевать защитные маски. В нескольких посëлках возникли проблемы с водой и электричеством, больницы района были переведены на круглосуточный режим работы. Школьников в посёлках Ключи и Козыревск отправили на дистанционное обучение на 10 дней.