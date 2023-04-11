"Пепловики" и "пепловые ванны": Появилось видео развлечений жителей Камчатки после извержения Шивелуча
На Камчатке слепили "пепловиков" после мощного извержения вулкана Шивелуч
Жители Камчатского края не унывают после извержения вулкана Шивелуч, который засыпал пеплом окрестности. Они делятся в соцсетях видео, где лепят "пепловиков" и принимают "пепловые ванны" в защитных костюмах.
"Пепловые забавы" жителей Камчатского края. Видео © Telegram / Super volcanology
"Знакомьтесь, Пепловик Иванович, 11 апреля, 23-й год", — говорит автор видео, опубликованного в телеграм-канале Super volcanology.
По словам учёных Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, сегодняшний пеплопад в Усть-Камчатском районе стал сильнейшим за последние 60 лет, выпал слой около 10 сантиметров. После выброса на улицах стоит тяжёлый запах, людям сложно дышать, медики рекомендуют надевать защитные маски. В нескольких посëлках возникли проблемы с водой и электричеством, больницы района были переведены на круглосуточный режим работы. Школьников в посёлках Ключи и Козыревск отправили на дистанционное обучение на 10 дней.
Напомним, мощное извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке 11 апреля в 05:44 утра (20:44 мск). Высота пеплового облака составила 15–20 километров. Небо заволокло чёрной тучей, а пеплопад накрыл близлежащие населённые пункты. Зрелищное извержение попало на видео. Власти региона закрыли социальные и образовательные учреждения.
Telegram / Super volcanology