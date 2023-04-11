Раскрыта неожиданная опасность оксолиновой мази, зелёнки и фукорцина

Оксолиновая мазь и зелёнка могут причинять вред здоровью. Об этом рассказала педиатр "Сервиса доказательной медицины DocMa" Ольга Комарова.

По словам медика, в носовой полости человека есть едва заметные "реснички" мерцательного эпителия. С помощью колебательных движений они продвигают слизь в сторону носоглотки, таким образом защищая организм от попадания инфекции. А расположенные у ноздрей густые волоски задерживают более крупные частицы. Однако оксолиновая мазь склеивает реснички, после чего они не могут нормально работать. Это приводит к тому, что в нос попадают вирусы и пыль.

"Для защиты от вирусов следует промывать нос солевыми растворами, а не пользоваться мазью", — сказала специалист в беседе с "Лентой.ру".

Спиртовой раствор бриллиантового зелёного, более известный как зелёнка, часто применяют для обработки пуповин младенцев. Однако, по словам педиатра, местное использование антисептиков не только не снижает частоту инфекций, но и способствует задержке отпадения пуповинного остатка. Кроме того, под слоем зелёнки не видно, как ведут себя высыпания при ветряной оспе.

Ещё одним средством, которое не стоит применять по тем же причинам, что и зелёнку, является фукорцин. Этот препарат не способствует заживлению, а только затягивает его, подчеркнула Комарова. При применении фукорцина невозможно рассмотреть окрасившиеся элементы и диагностировать заболевание.

"Чем же тогда мазать раны и высыпания? Растворами каламина, ветригарда, поксклина. Они не только препятствуют присоединению вторичной инфекции, но и снимают зуд", — заключила эксперт.