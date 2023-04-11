Электронная повестка будет считаться вручённой после появления в личном кабинете
Повестки, которые военкоматы отправляют призывникам, будут считаться вручёнными в день получения гражданином заказного письма или в день размещения электронной повестки в личном кабинете гражданина. Если повестка не доставлена ни одним из этих способов, она будет считаться вручённой спустя семь дней с даты размещения в реестре повесток.
"В случае если повестка не считается вручённой одним из способов, повестка считается вручённой по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток", — цитирует ТАСС поправки, касающиеся создания такого реестра.
Напомним, в Госдуму были внесены поправки о цифровизации воинского учёта, которые предусматривают создание единой базы призывников и введение повесток в электронной форме. Эти поправки Госдума обсудит сегодня на пленарном заседании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени, именно с этим и связан законопроект о цифровизации, при этом ни о какой новой волне мобилизации речь не идёт.
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