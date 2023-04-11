Электронная повестка будет считаться вручённой после появления в личном кабинете

Повестки, которые военкоматы отправляют призывникам, будут считаться вручёнными в день получения гражданином заказного письма или в день размещения электронной повестки в личном кабинете гражданина. Если повестка не доставлена ни одним из этих способов, она будет считаться вручённой спустя семь дней с даты размещения в реестре повесток.