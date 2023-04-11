ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 12:03

Электронная повестка будет считаться вручённой после появления в личном кабинете

Повестки, которые военкоматы отправляют призывникам, будут считаться вручёнными в день получения гражданином заказного письма или в день размещения электронной повестки в личном кабинете гражданина. Если повестка не доставлена ни одним из этих способов, она будет считаться вручённой спустя семь дней с даты размещения в реестре повесток.

"В случае если повестка не считается вручённой одним из способов, повестка считается вручённой по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток", — цитирует ТАСС поправки, касающиеся создания такого реестра.

В Госдуме разъяснили порядок рассылки электронных повесток

В Госдуме разъяснили порядок рассылки электронных повесток

Напомним, в Госдуму были внесены поправки о цифровизации воинского учёта, которые предусматривают создание единой базы призывников и введение повесток в электронной форме. Эти поправки Госдума обсудит сегодня на пленарном заседании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени, именно с этим и связан законопроект о цифровизации, при этом ни о какой новой волне мобилизации речь не идёт.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Госуслуги
  • Госдума
  • ВС РФ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров