Путин ожидает, что экономическая активность в России и дальше будет повышаться

Президент Владимир Путин ожидает, что экономическая активность в России продолжит повышаться. Об этом он заявил в среду на совещании по экономике.

По словам главы государства, в России фиксируется рост погрузки на железной дороге: если в марте этот показатель составлял около 2%, то в начале апреля — уже 3,6%. Такой важный параметр, как индекс деловой активности, у нас тоже растёт. Российское правительство на фоне позитивной статистики значительно улучшило прогноз социально-экономического развития страны.

"Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться", — прогнозирует российский лидер.

Путин добавил, что при подготовке бюджета на текущий год правительство исходило из ожидаемого снижения ВВП на 2,9% в прошлом году и на 0,8% — в 2023 году, но на фоне позитивной статистики "коллеги из кабмина пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили".