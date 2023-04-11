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11 апреля, 14:44

Путин ожидает, что экономическая активность в России и дальше будет повышаться

Президент Владимир Путин ожидает, что экономическая активность в России продолжит повышаться. Об этом он заявил в среду на совещании по экономике.

По словам главы государства, в России фиксируется рост погрузки на железной дороге: если в марте этот показатель составлял около 2%, то в начале апреля — уже 3,6%. Такой важный параметр, как индекс деловой активности, у нас тоже растёт. Российское правительство на фоне позитивной статистики значительно улучшило прогноз социально-экономического развития страны.

"Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться", — прогнозирует российский лидер.

Путин добавил, что при подготовке бюджета на текущий год правительство исходило из ожидаемого снижения ВВП на 2,9% в прошлом году и на 0,8% — в 2023 году, но на фоне позитивной статистики "коллеги из кабмина пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили".

"При этом прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным", — подчеркнул президент.

Путин допустил, что санкции могут негативно повлиять на экономику России

Путин допустил, что санкции могут негативно повлиять на экономику России

Ранее глава государства заявил, что российская экономика демонстрирует позитивную динамику за счёт освоения ниш западных компаний, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими странами Востока и Юга. А в середине марта президент отмечал, что экономику страны в условиях санкций можно оценить известной фразой Ницше: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее".

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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