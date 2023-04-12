В Италии ввели режим ЧС из-за мигрантов

В связи со сложной ситуацией с наплывом мигрантов Правительство Италии было вынуждено объявить режим чрезвычайной ситуации. По данным агентства ANSA, особенно остро данная проблема зафиксирована в южных регионах страны.

Дело в том, что сейчас в Италии фиксируется плотный приток мигрантов по средиземноморскому маршруту. Только с начала года на территорию страны по морю прибыло свыше 30 тысяч человек, что более чем в четыре раза превышает показатель за первые месяцы прошлого года.

Также известно, что за последние дни в Средиземном море у берегов Калабрии и Сицилии было спасено около трёх тысяч человек. Основная часть приезжих прибывает из африканских стран из-за сложной политической и экономической обстановки.

Итальянский кабмин в этой связи принял решение о введении режима ЧС и выделении пяти миллионов евро на борьбу с данной проблемой. Рим намерен работать со странами отплытия мигрантов, а также ждёт содействия от стран Евросоюза.