В Италии ввели режим ЧС из-за мигрантов
Правительство Италии объявило режим ЧС из-за миграционного кризиса
В связи со сложной ситуацией с наплывом мигрантов Правительство Италии было вынуждено объявить режим чрезвычайной ситуации. По данным агентства ANSA, особенно остро данная проблема зафиксирована в южных регионах страны.
Дело в том, что сейчас в Италии фиксируется плотный приток мигрантов по средиземноморскому маршруту. Только с начала года на территорию страны по морю прибыло свыше 30 тысяч человек, что более чем в четыре раза превышает показатель за первые месяцы прошлого года.
Также известно, что за последние дни в Средиземном море у берегов Калабрии и Сицилии было спасено около трёх тысяч человек. Основная часть приезжих прибывает из африканских стран из-за сложной политической и экономической обстановки.
Итальянский кабмин в этой связи принял решение о введении режима ЧС и выделении пяти миллионов евро на борьбу с данной проблемой. Рим намерен работать со странами отплытия мигрантов, а также ждёт содействия от стран Евросоюза.
Ранее Лайф рассказывал, что в феврале на пляже в районе Кротоне разбилась лодка с мигрантами. Она налетела на прибрежные рифы и разломилась из-за неблагоприятных погодных условий. Погибло почти 60 человек.
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