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12 апреля, 04:00

Модные всезнайки: Названы способы отличить текст, написанный человеком и нейросетью

Эксперт Магомедов: Нейросети пишут тексты с идеальной грамотностью

Нейросети стали одной из самых модных технологий последних лет. Они могут вести диалог с собеседником, писать стихи, школьные эссе и маркетинговые тексты, которые сложно отличить от созданных человеком. Заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал Лайфу, как отличить материал человека от творчества машины.

По словам специалиста, в написанных нейросетями текстах есть излишняя конкретность или наоборот — общие формулировки без ясного смысла. Они не могут рассуждать абстрактно и, например, на вопрос: "В чём смысл жизни?" — дадут ответ, основанный на различных философских трудах, без иронии или персонализации. Искусственный интеллект пишет скорее шаблонно, чем оригинально, указал специалист.

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Кроме того, нейросеть обладает абсолютной грамотностью: она практически не допускает орфографических и пунктуационных ошибок, опечаток. А вот разобрать текст с эрративами, то есть словами, подвергнутыми умышленному искажению носителем языка для придания особого эффекта, может с трудом, добавил эксперт.

"Если речь идёт об определении бота непосредственно во время общения, то ориентироваться можно и на скорость ответов. Нейросети реагируют на фразы гораздо быстрее, чем обычный человек. Но стоит учитывать, что разработчики могут нарочно выставить чуть более медленную скорость ответа для придания "человечности" общению", пояснил Магомедов.

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Специалист также добавил, что существует несколько онлайн-сервисов, которые обещают помочь распознать нейросеть. В том числе от создателей ChatGPT. Однако не все они идеально работают с русскоязычными текстами. Хотя сейчас текстовые нейросети используются больше в развлекательных целях, нет гарантии, что в определённый момент они не будут задействованы в сферах с высоким уровнем ответственности в неблаговидных целях, заключил наш собеседник.

Ранее учёный Элиезер Юдковский призвал срочно отключить все серверы с искусственным интеллектом. Известный исследователь машинного разума пришёл к выводу, что разработчики нейросетей очень слабо представляют себе, что они создают. Кроме того, Лайф писал, что искусственный интеллект научился взламывать большинство паролей меньше чем за сутки.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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