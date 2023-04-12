Модные всезнайки: Названы способы отличить текст, написанный человеком и нейросетью

Нейросети стали одной из самых модных технологий последних лет. Они могут вести диалог с собеседником, писать стихи, школьные эссе и маркетинговые тексты, которые сложно отличить от созданных человеком. Заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал Лайфу, как отличить материал человека от творчества машины.

По словам специалиста, в написанных нейросетями текстах есть излишняя конкретность или наоборот — общие формулировки без ясного смысла. Они не могут рассуждать абстрактно и, например, на вопрос: "В чём смысл жизни?" — дадут ответ, основанный на различных философских трудах, без иронии или персонализации. Искусственный интеллект пишет скорее шаблонно, чем оригинально, указал специалист.

Кроме того, нейросеть обладает абсолютной грамотностью: она практически не допускает орфографических и пунктуационных ошибок, опечаток. А вот разобрать текст с эрративами, то есть словами, подвергнутыми умышленному искажению носителем языка для придания особого эффекта, может с трудом, добавил эксперт.

"Если речь идёт об определении бота непосредственно во время общения, то ориентироваться можно и на скорость ответов. Нейросети реагируют на фразы гораздо быстрее, чем обычный человек. Но стоит учитывать, что разработчики могут нарочно выставить чуть более медленную скорость ответа для придания "человечности" общению", — пояснил Магомедов.