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12 апреля, 01:45

Директор ЦРУ Бёрнс признал прочность отношений между Россией и Китаем

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс признал прочность нынешних отношений Москвы и Пекина. По его словам, визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию подчеркнул характер данных взаимоотношений между двумя странами.

"Я считаю сотрудничество между Китаем и Россией под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина крепким. Визит Си Цзиньпина в Москву, состоявшийся несколько недель назад, также подчёркивает этот характер отношений", — заявил Бёрнс в рамках дискуссии на площадке аналитического центра Института Бейкера.

Также он раскрыл данные американской разведки, где указано, что Китай не поставляет России вооружение. В этой связи глава ЦРУ предупредил о последствиях, которые настигнут Пекин в случае передачи оружия.

Переводчик заметил "особую химию" между Путиным и Си Цзиньпином

Переводчик заметил "особую химию" между Путиным и Си Цзиньпином

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию показал напористость Китая в укреплении позиций. В ходе визита в Москву китайский лидер и президент РФ Владимир Путин подписали ряд документов, в том числе заявление о планах экономического сотрудничества.

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ТАСС / WILL OLIVER

Оксана Попова
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