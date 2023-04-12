Директор ЦРУ Бёрнс признал прочность отношений между Россией и Китаем

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс признал прочность нынешних отношений Москвы и Пекина. По его словам, визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию подчеркнул характер данных взаимоотношений между двумя странами.

"Я считаю сотрудничество между Китаем и Россией под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина крепким. Визит Си Цзиньпина в Москву, состоявшийся несколько недель назад, также подчёркивает этот характер отношений", — заявил Бёрнс в рамках дискуссии на площадке аналитического центра Института Бейкера.

Также он раскрыл данные американской разведки, где указано, что Китай не поставляет России вооружение. В этой связи глава ЦРУ предупредил о последствиях, которые настигнут Пекин в случае передачи оружия.