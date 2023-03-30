Глава ЕК заявила, что на Западе озабочены визитом Си Цзиньпина в Россию

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который проходил с 20 по 22 марта, показал напористость Китая в укреплении позиций. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ходе выступления в аналитическом институте изучения Китая с речью по европейско-китайским отношениям она отметила, что на Западе всерьёз обеспокоены истинными причинами возвращения страны на мировую арену.