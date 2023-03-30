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30 марта, 10:39

Глава ЕК заявила, что на Западе озабочены визитом Си Цзиньпина в Россию

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: Визит Си Цзиньпина в РФ показал напористость КНР в укреплении позиций

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который проходил с 20 по 22 марта, показал напористость Китая в укреплении позиций. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ходе выступления в аналитическом институте изучения Китая с речью по европейско-китайским отношениям она отметила, что на Западе всерьёз обеспокоены истинными причинами возвращения страны на мировую арену.

"В течение некоторого времени мы наблюдали очень целенаправленное упрочение общей стратегической позиции Китая. И сейчас оно сопровождается всё более напористыми действиями. На прошлой неделе в Москве во время визита президента Си прозвучало яркое напоминание об этом", — подчеркнула фон дер Ляйен.

В Китае не стали ничего говорить о приглашении Си Цзиньпина Зеленским в Киев

В Китае не стали ничего говорить о приглашении Си Цзиньпина Зеленским в Киев

Напомним, в ходе государственного визита в Москву китайский лидер Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин подписали ряд документов, в том числе заявление о планах экономического сотрудничества. Российский лидер отметил, что основной упор был на экономику, а также заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Владимир Астапкович

Николь Вербер
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