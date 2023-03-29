В Китае не стали ничего говорить о приглашении Си Цзиньпина Зеленским в Киев
МИД Китая нечего сообщить о приглашении Си Цзиньпина Зеленским посетить Украину
Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами кризиса на Украине — так в МИД КНР ответили на вопрос о приглашении Си Цзиньпина посетить Украину, не сказав ничего о возможности самого визита китайского лидера в Киев.
"Что касается украинского вопроса, Китай поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Украиной. Что касается вашего вопроса, у меня нет информации, которую мы могли бы предоставить", — заявила официальный представитель ведомства Мао Нин.
Напомним, ранее, после визита Си Цзиньпина в Москву и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, Владимир Зеленский заявил, что тоже хочет поговорить с главой КНР Си Цзиньпином, однако пока не получал соответствующих предложений от китайской стороны. Позже президент Украины ещё раз заявил о готовности встретиться с лидером Китая в Киеве.
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