Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 08:16

В Китае не стали ничего говорить о приглашении Си Цзиньпина Зеленским в Киев

МИД Китая нечего сообщить о приглашении Си Цзиньпина Зеленским посетить Украину

Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами кризиса на Украине — так в МИД КНР ответили на вопрос о приглашении Си Цзиньпина посетить Украину, не сказав ничего о возможности самого визита китайского лидера в Киев.

"Что касается украинского вопроса, Китай поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Украиной. Что касается вашего вопроса, у меня нет информации, которую мы могли бы предоставить", заявила официальный представитель ведомства Мао Нин.

Путин рассказал о своей квартире в Кремле, где пил чай с Си Цзиньпином

Путин рассказал о своей квартире в Кремле, где пил чай с Си Цзиньпином

Напомним, ранее, после визита Си Цзиньпина в Москву и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, Владимир Зеленский заявил, что тоже хочет поговорить с главой КНР Си Цзиньпином, однако пока не получал соответствующих предложений от китайской стороны. Позже президент Украины ещё раз заявил о готовности встретиться с лидером Китая в Киеве.

Обложка ©

Getty Images / Lauren DeCicca, © Getty Images / Peter Nicholls

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Китай
  • Украина
  • Си Цзиньпин
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров