Известный украинский велогонщик погиб под Артёмовском
Под Артёмовском погиб украинский велогонщик Константин Денека
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Под Артёмовском (украинское название — Бахмут) погиб украинский велогонщик Константин Денека. Он служил в одном из подразделений Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Незалежной, сообщил в соцсетях Комитет Верховной рады по вопросам молодёжи и спорта.
Известно, что Денека погиб в результате осколочного ранения 31 марта. Он был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Артёмовске российские силы взяли под свой контроль все административные здания. Он добавил, что подразделения ВСУ всё ещё удерживают позиции на западе города, но отступать им оттуда некуда. По словам Пушилина, там работают украинские заградотряды.