Известный украинский велогонщик погиб под Артёмовском

Под Артёмовском (украинское название — Бахмут) погиб украинский велогонщик Константин Денека. Он служил в одном из подразделений Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Незалежной, сообщил в соцсетях Комитет Верховной рады по вопросам молодёжи и спорта.

Известно, что Денека погиб в результате осколочного ранения 31 марта. Он был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту.