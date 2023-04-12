КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 12:31

Москвич, пристававший к девочке в батутном центре, заявил, что родители за нею не смотрели

Приставшему к трёхлетней девочке москвичу грозит до восьми лет колонии

Мужчине, который приставал к трёхлетней девочке в батутном центре в Москве, грозит до восьми лет колонии. Следователи проверяют его по статье "Развратные действия", сообщил телеграм-канал SHOT.

Пристававший к ребёнку москвич не хочет общаться с журналистами. Видео © SHOT

Москвич объяснил съёмку "педофила из батутного центра" вместо спасения трёхлетней дочки

Москвич объяснил съёмку "педофила из батутного центра" вместо спасения трёхлетней дочки

По словам Максима П., родители маленького ребёнка где-то "20 минут отдыхали" и якобы особо не интересовались дочерью в батутном центре. При этом сам мужчина не очень хотел общаться с журналистами и пытался от них сбежать.

Напомним, мужчина пристал к трёхлетней девочке в батутном центре в Москве, он брал её на руки и обнимал. Отец ребёнка незаметно снял происходившее на видео для доказательства домогательств. Полиция задержала незнакомца. Им оказался местный житель Максим П. Он был арестован на 10 суток за хулиганство и уже отпущен на свободу.

Москвич возмущён пощадой для "педофила из батутного центра" за попытку похитить его дочь

Москвич возмущён пощадой для "педофила из батутного центра" за попытку похитить его дочь

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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