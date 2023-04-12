Москвич, пристававший к девочке в батутном центре, заявил, что родители за нею не смотрели
Приставшему к трёхлетней девочке москвичу грозит до восьми лет колонии
Мужчине, который приставал к трёхлетней девочке в батутном центре в Москве, грозит до восьми лет колонии. Следователи проверяют его по статье "Развратные действия", сообщил телеграм-канал SHOT.
Пристававший к ребёнку москвич не хочет общаться с журналистами. Видео © SHOT
По словам Максима П., родители маленького ребёнка где-то "20 минут отдыхали" и якобы особо не интересовались дочерью в батутном центре. При этом сам мужчина не очень хотел общаться с журналистами и пытался от них сбежать.
Напомним, мужчина пристал к трёхлетней девочке в батутном центре в Москве, он брал её на руки и обнимал. Отец ребёнка незаметно снял происходившее на видео для доказательства домогательств. Полиция задержала незнакомца. Им оказался местный житель Максим П. Он был арестован на 10 суток за хулиганство и уже отпущен на свободу.