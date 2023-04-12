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12 апреля, 14:29

Третья партия матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем закончилась ничьей

Непомнящий сыграл вничью в третьей партии матча за шахматную корону

<p>Обложка © ТАСС / EPA / RADMIR FAHRUTDINOV</p>

Обложка © ТАСС / EPA / RADMIR FAHRUTDINOV

Ничьей закончилась третья партия турнира за титул чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Поединок проходил 12 апреля в Астане.

Матч, в котором россиянин играл белыми фигурами, завершился после 30 ходов. Таким образом, счёт в противостоянии стал 2:1 в пользу Непомнящего. Четвёртая партия, в которой наш соотечественник будет играть чёрными, состоится уже завтра, 13 апреля.

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Напомним, турнир за звание чемпиона мира по шахматам проходит в Астане. За титул поборются россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Запланировано четырнадцать партий с классическим контролем времени, призовой фонд составляет два миллиона евро. Первую партию шахматисты сыграли вничью, а во второй партии матча Непомнящий одержал победу над Лижэнем. Сейчас шахматная корона принадлежит норвежцу Магнусу Карлсену, Непомнящий проиграл ему в матче за мировой титул в 2021 году.

Наталья Исакова
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