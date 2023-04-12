ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Столичный ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции плей-офф "Фонбет" КХЛ одержал победу над командой СКА из Санкт-Петербурга со счётом 3:0. Матч прошёл на "ЦСКА-арене". Шайбы в команде победителей забросили Максим Соркин на 1-й минуте, Константин Окулов — на 31-й, а также Даррен Диц — на 46-й.

Таким образом, ЦСКА взял верх в серии до четырёх побед со счётом 4:2. Столичный клуб в шестой раз оказался в финале плей-офф, став рекордсменом КХЛ в этом отношении. В решающей серии Кубка Гагарина ЦСКА сразится с "АК Барсом" из Казани, победившим омский "Авангард" со счётом 4:1 в финале Восточной конференции.