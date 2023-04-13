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13 апреля, 00:10

Оттолкнул и ушёл: В отношении Байдена к Сунаку усмотрели дипломатический промах

Daily Mail: Байден совершил дипломатический промах, оттолкнув Сунака

В действиях президента США Джо Байден в аэропорту Бэлфаст увидели дипломатический промах. Там американский лидер буквально оттолкнул премьера Британии Риши Сунака, отчего-то не пожелав с ним пообщаться подольше при встрече. Британские СМИ резко отреагировали на такое поведение главы Белого дома.

"Президент США отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления, многие углядели в этом оскорбительный дипломатический жест", — подчеркнули авторы материала в Daily Mail.

Инцидент попал в объективы телекамер. Оттолкнув Сунака, Байден посмешил пожать руку представителя короля в графстве Антрим Дэвиду Маккоркеллу, а после этого заключить в дружеские объятия посла Америки в Великобритании Джейн Хартли.

"Это должен был быть особенный момент для Риши Сунака. Но премьер-министр попал в неловкую ситуацию", — подчеркнули авторы материала.

Читатели издания тоже остались недовольны поступком американского лидера.

"Дизлайк Байдену, он должен держаться подальше от политиков Великобритании", — написал пользователь под ником Nickw.

"Сонный Джо забыл, кто такой Риши. Как он может серьёзно возглавлять свою должность до 2024 года? Он к тому времени совсем сойдёт с ума", — возмутился LaniscatLarry.

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Напомним, что Байден оттолкнул Сунака в начале своего в Северную Ирландию в годовщину Белфастского соглашения 1998 года. Именно оно положило конец многолетнему конфликту в регионе. В то же время в Британию лидер США лететь отказался.

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YouTube \ Daily Mail

Анатолий Симоненко
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