Украинский футболист толкнул женщину-судью в спину и остался без команды

Житомирский футбольный клуб "Полесье" расторг контракт с защитником Вадимом Черваком, который толкнул женщину-судью в матче второго дивизиона чемпионата Украины против запорожского "Металлурга". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Матч первого тура второго этапа "чемпионской" группы между "Полесьем" и "Металлургом" завершился победой запорожской команды со счётом 2:1. В концовке встречи произошёл неприятный инцидент с участием судьи. На последних минутах поединка арбитр София Причина приняла решение не назначать пенальти после падения игрока "Полесья" в штрафной площади соперника. Игроки житомирской команды пытались оспорить решение, а Червак в ходе перепалки грубо толкнул судью в спину.