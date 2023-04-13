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13 апреля, 07:43

Украинский футболист толкнул женщину-судью в спину и остался без команды

Украинский клуб расторг контракт с футболистом, толкнувшим женщину-арбитра

Житомирский футбольный клуб "Полесье" расторг контракт с защитником Вадимом Черваком, который толкнул женщину-судью в матче второго дивизиона чемпионата Украины против запорожского "Металлурга". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Матч первого тура второго этапа "чемпионской" группы между "Полесьем" и "Металлургом" завершился победой запорожской команды со счётом 2:1. В концовке встречи произошёл неприятный инцидент с участием судьи. На последних минутах поединка арбитр София Причина приняла решение не назначать пенальти после падения игрока "Полесья" в штрафной площади соперника. Игроки житомирской команды пытались оспорить решение, а Червак в ходе перепалки грубо толкнул судью в спину.

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Позднее футболист принёс извинения судье. Однако руководство "Полесья" совместно с тренерским штабом приняло решение о досрочном расторжении контракта и прекращении сотрудничества с Черваком.

Ранее главный тренер "Оренбурга", уроженец чешской Остравы Марцел Личка заявил, что удивился отсутствию инициативности у российских футболистов из-за страха допустить ошибку. По его словам, они "боятся играть в футбол, креативить".

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Unsplash

Иван Косицын
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