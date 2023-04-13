Песков опроверг сообщения СМИ о внутренней борьбе между Минобороны и ФСБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в достоверности сообщений западных СМИ о якобы имеющей место внутренней борьбе между силовыми ведомствами страны. Речь, в частности, идёт о ФСБ и Минобороны России.

"Я не знаю, на чём основываются такие сообщения, но готов подвергнуть сомнению их достоверность и понимание авторами сути происходящего внутри России", — отметил представитель Кремля в ходе беседы с журналистами.