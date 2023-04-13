КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 10:24

Песков опроверг сообщения СМИ о внутренней борьбе между Минобороны и ФСБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в достоверности сообщений западных СМИ о якобы имеющей место внутренней борьбе между силовыми ведомствами страны. Речь, в частности, идёт о ФСБ и Минобороны России.

"Я не знаю, на чём основываются такие сообщения, но готов подвергнуть сомнению их достоверность и понимание авторами сути происходящего внутри России", — отметил представитель Кремля в ходе беседы с журналистами.

Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы от опасности

Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы от опасности

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин видит своей ключевой целью повышение уровня жизни граждан. Он также рассказал, что патриотизм — это желание жить в своей стране и делать для неё лучшее.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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