Песков опроверг сообщения СМИ о внутренней борьбе между Минобороны и ФСБ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в достоверности сообщений западных СМИ о якобы имеющей место внутренней борьбе между силовыми ведомствами страны. Речь, в частности, идёт о ФСБ и Минобороны России.
"Я не знаю, на чём основываются такие сообщения, но готов подвергнуть сомнению их достоверность и понимание авторами сути происходящего внутри России", — отметил представитель Кремля в ходе беседы с журналистами.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин видит своей ключевой целью повышение уровня жизни граждан. Он также рассказал, что патриотизм — это желание жить в своей стране и делать для неё лучшее.