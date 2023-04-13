Мутко: Выдача семейной ипотеки в России в 2022 году выросла на 70%

"В 2022 году в связи с тем, что по вашему поручению мы распространили семейную ипотеку (на семьи с двумя несовершеннолетними детьми. — Прим. Лайфа) , произошёл 70% рост семейной ипотеки. Она уже догоняет льготную ипотеку — 160 тысяч [кредитов] было выдано", — сказал Мутко.

Семейная ипотека — это программа, по которой российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6% (для жителей Дальнего Востока до 5%) на срок до 30 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях по ставке 6% составляет 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей. Семейной ипотекой можно воспользоваться для покупки жилья на первичном рынке (например, квартиры в строящемся жилом комплексе или частного дома с земельным участком). При этом продавцом обязательно должно выступать юридическое лицо (застройщик). Ранее стало известно, что действие программы семейной ипотеки в России продлевается до июля 2024 года.