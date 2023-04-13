В России заявили о планах разработать технологию прямой связи спутника со смартфоном
"Роскосмос" создаст технологию спутниковой связи спутника с мобильным телефоном
"Роскосмос" собирается разработать технологию спутниковой связи, которая позволит звонить на мобильный телефон без использования абонентского оборудования. О таких планах заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации Александр Блошенко на конгрессе "Сфера" в Москве.
"Сегодня в мире есть много инициатив, связанных с попыткой получить прямой доступ к мобильному телефону со спутников и предоставления прямого канала связи без отдельного абонентского оборудования. <...> В этом году мы открываем работу по системному проектированию облика такой группировки", — сказал он.
Такая технология называется direct-to-cell, direct-to-mobile ("прямо к сотовому/мобильному"). По словам Блошенко, компания намерена заложить необходимые проектные решения, чтобы иметь систему прямой связи с телефоном на низких орбитах и обеспечить качественно новый уровень предоставления услуг массовому потребителю. Директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" "Роскосмоса" Сергей Прохоров подчеркнул, что группировка будет строиться на базе космических аппаратов "Беркут-С". Причём высота орбиты может составить от двух тысяч километров. Размер группировки, вероятно, будет состоять из сотни спутников.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что президент РФ Владимир Путин одобрил создание Российской орбитальной станции. Сам же глава страны заявил, что она станет форпостом России в космосе.
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