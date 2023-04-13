В России заявили о планах разработать технологию прямой связи спутника со смартфоном

"Роскосмос" собирается разработать технологию спутниковой связи, которая позволит звонить на мобильный телефон без использования абонентского оборудования. О таких планах заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации Александр Блошенко на конгрессе "Сфера" в Москве.

"Сегодня в мире есть много инициатив, связанных с попыткой получить прямой доступ к мобильному телефону со спутников и предоставления прямого канала связи без отдельного абонентского оборудования. <...> В этом году мы открываем работу по системному проектированию облика такой группировки", — сказал он.

Такая технология называется direct-to-cell, direct-to-mobile ("прямо к сотовому/мобильному"). По словам Блошенко, компания намерена заложить необходимые проектные решения, чтобы иметь систему прямой связи с телефоном на низких орбитах и обеспечить качественно новый уровень предоставления услуг массовому потребителю. Директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" "Роскосмоса" Сергей Прохоров подчеркнул, что группировка будет строиться на базе космических аппаратов "Беркут-С". Причём высота орбиты может составить от двух тысяч километров. Размер группировки, вероятно, будет состоять из сотни спутников.